Президент США счел контрпродуктивными санкции против «Северного потока 2»

Джо Байден выразил уверенность, что трубопровод продолжат строить, так как он уже практически завершен, а ограничительные меры станут помехой для отношений Соединенных Штатов с Европой – слова главы Белого дома приводит агентство Блумберг.

Из-за американских санкций, введенных в конце 2019 года, иностранные подрядчики были вынуждены прекратить работу над «Северным потоком 2». Позже Россия начала достраивать проект собственными силами.

По двум ниткам трубопровода, проложенного через Балтийское море, из России в Германию ежегодно можно будет поставлять 55 миллиардов кубометров газа.