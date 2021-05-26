Госдолг Белоруссии упал до уровня осени прошлого года

Стоимость суверенных еврооблигаций обвалилась из-за геополитической напряженности, связанной с вынужденной посадкой в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, отмечает газета РБК. На его борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич – белорусские силовики его задержали.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что в этих условиях финансовая зависимость Минска от Москвы будет только расти, а рефинансировать долги белорусские власти смогут только на российском рынке или же с участием Союзного государства. При этом КГБ задержала и девушку Протасевича – россиянку Софью Сапегу. По информации «Новой газеты» ее подозревают в организации массовых беспорядков.

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