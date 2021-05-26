Суд Владимирской области проведет предварительные беседы по трем искам Навального к исправительной колонии в Покрове

Суд в городе Петушки Владимирской области проведет предварительные беседы по трем искам Алексея Навального к исправительной колонии в Покрове.

Политик хочет оспорить отказ администрации колонии выдать ему книги, в том числе Коран, и газеты. Об этом соратники Навального сообщили на его страницах в соцсетях еще в апреле. По словам самого оппозиционера, он привез в исправительное учреждение большое количество книг, однако сотрудники ФСИН их не выдают, ссылаясь на необходимость проверить их на экстремизм. Кроме того, Навальный утверждает, что из газет, которые он получает, вырезают материалы. Еще один иск связан с постановкой оппозиционера на учет как склонного к побегу и жалобой на нарушение его сна сотрудниками колонии.

В предварительных беседах по всем этим жалобам в Петушинском районном суде, как ожидается, политик примет участие по видеосвязи. При этом Навальный ранее подавал еще один иск к другой колонии во Владимирской области, где он требует признать незаконным запрет на пронос телефонов и ноутбуков адвокатами оппозиционера. Эту жалобу суд во Владимире рассмотрит в июне.

ОТВОДКА

Навальный содержится в исправительной колонии в Покрове с конца февраля. Там он отбывает срок по делу «Ив Роше» после того, как Симоновский суд Москвы заменил условное наказание политику на реальное.