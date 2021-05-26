Президент США назвал санкции против «Северного потока-2» непродуктивными

Он также уверен, что они только мешают строить взаимоотношения с Европой.

Джо Байден отмечает, что строительство газопровода уже находится на финальной стадии, несмотря на ранее вводимые санкции, пишет агентство Bloomberg. И, уверен президент, проект в любом случае будет завершен.

Кроме того, дальнейшие санкции против «Северного потока-2» были бы непродуктивными для отношений США и Европы, подчеркнул Байден.

Ранее Вашингтон уже отказался от новых ограничений в отношении компании-оператора строительства объекта. Но ввел санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода.

Вместе с тем, группа сенаторов-республиканцев раскритиковала президента за такую мягкую, по их мнению, позицию и выступила за возобновление санкционной политики в отношении газопровода. Они также подготовили законопроект, предусматривающий введение ограничений против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

Проект «Северный поток-2» планируется закончить осенью этого года, он уже выполнен на 95%.