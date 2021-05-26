Главный инфекционист США призвал продолжить расследовать происхождение коронавируса. Энтони Фаучи отметил, что до сих пор достоверно не известно, откуда взялась инфекция, при этом по его словам, многие эксперты полагают, что COVID-19 имеет естественное, а не лабораторное происхождение. Советник президента США по пандемии Энди Слэвитт, в свою очередь сказал, что ВОЗ недостаточно содействует с Вашингтоном по этой проблеме и призвал Китай к большей прозрачности.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, посетившие китайский город Ухань в начале года, не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией назвали передачу инфекции к человеку от летучих мышей через промежуточное животное.