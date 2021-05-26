Жители Дальнего востока сегодня смогут наблюдать за так называемым «кровавым суперлунием».

В этот день Луна станет багряно-красного цвета. Это обусловлено тем, что на естественный спутник попадает лишь та часть солнечного света, которая проходит через атмосферу нашей планеты. Когда же Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние, произойдет ее полное затмение. Такое космическое явление доводится увидеть нечасто – раз в 12 лет.

При этом полное затмение длится всего 14,5 минут. Однако жителям столичного региона это увидеть не удастся, как и большей части России. Это связано с тем, что редкое явление приходится на светлое время суток. Однако полную фазу успеют застать в Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке и Чукотке. В Петропавловском-Камчатском, например, жителям стоит посмотреть на небо в 23:19 по местному времени.

Лучше всего приближающееся затмение будет видно из западной части Северной Америки, из Новой Зеландии, Австралии и Юго-Восточной Азии.