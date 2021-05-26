Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему схиигумену Сергию. Его обвиняют по статьям о склонении несовершеннолетних к самоубийству и о нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправство.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий, оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях о связи эпидемии коронавируса с вышками сетей 5G и проклял всех, кто призывал закрыть храмы в эпидемию. Церковный суд лишил его сана летом прошлого года. Тогда же клирик вместе со своими сторонниками, казаками и ветеранами Донбасса, фактически захватил монастырь. В сентябре его отлучили от церкви, а под Новый год монастырь штурмовал ОМОН. Сергия задержали и перевезли в Москву, где Басманный суд отправил его под арест. Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего схиигумена Сергия. Оно насчитывает около 30 томов. Бывший священнослужитель – единственный фигурант. Ожидается, что в суд дело поступит в июне. Пока неизвестно, где оно будет рассматриваться: в Москве или Екатеринбурге. В апреле приставы выселили всех жителей монастыря, как утверждалось, из-за нарушений, представляющий угрозу для жизни и здоровья.

Адвокаты экс-схиигумена связывают уголовное преследование их подзащитного с внутрицерковным конфликтом и имущественным спором с Екатеринбургской епархией.