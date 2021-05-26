Задержанной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге может грозить до 15 лет колонии. Как пишет «Новая газета», ее подозревают в организации массовых беспорядков. Пока ее статус не сменился на обвиняемую. Источник издания, знакомый с материалами дела, рассказал, что перевели в СИЗО КГБ.

Накануне один из про властных телеграм-каналов опубликовал видео, на котором Сапега говорит, что администрировала телеграм-канал, где публиковались личные данные силовиков.

Представитель российского посольства в Белоруссии встретился во вторник с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

В дипмиссии отмечали, что посольство РФ в Белоруссии находится в постоянном контакте с родственниками задержанной. Отец россиянки ранее сообщил ТАСС, что ей на два

месяца продлили содержание под стражей, поместив в СИЗО КГБ.

Сапега была задержана вместе с другом – сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске. Из-за инцидента многие страны ЕС закрыли небо для белорусских перевозчиков и пригрозили ввести санкции.