16-ый Международный Санкт-Петербургский книжный салон начинается сегодня в Северной столице.

Впервые праздник проходит на Дворцовой площади в здании Главного штаба Эрмитажа. Выстрелом в полдень со стены Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости Сергей Степашин, Президент Российского книжного Союза, даст старт литературному событию года. На салоне состоятся презентации книг Евгения Водолазкина, Дмитрия Быкова, Дины Рубиной, Гузели Яхиной, Андрея Аствацатурова, Татьяны Устиновой и других писателей. Состоятся встречи, посвященные 800-летию Александра Невского, а также 200-летию со дня рождения Некрасова и Достоевского. В числе запланированных круглых столов такие, как «Мужской характер в современной литературе», «Комикс под номером девять», «Как преподавать детскую литературу». Страна – почетный гость салона Вьетнам.

На Дворцовой площади представлены 170 экспонентов, более двухсот спикеров участвуют в автограф-сессиях, конференциях и круглых столах. Завершится книжный салон в субботу.