В Сирии сегодня выберут нового президента.

О своем желания баллотироваться во время отбора заявляли более 50 человек. Однако в итоговые списки вошли только трое. Это действующий президент страны Башар Асад, бывший министр Абдалла Абдалла и представитель разрешенных властями оппозиционных движений Махмуд Марей.

Граждане Сирии, которые проживают за пределами родины уже оставили свои голоса за кандидатов. Это произошло неделю назад в диппредставительствах. Сегодня же о своем желании смогут заявить граждане, живущие на территории Сирии.

На прошлых выборах, которые состоялись в 2014 году Башар Асад победил, набрав 88% голосов. Согласно конституции страны, у него есть шанс избраться на еще один семилетний срок. В западных СМИ высказывается уверенность в том, что Асад без проблем добьется переизбрания

Высший судебный комитет Сирии ранее сообщил, что во время голосования на участках будут строго соблюдаться антикороновирусные меры. Кроме того, в Избиркоме отчитались о полной готовности к проведению выборов.