Окружной суд Гааги проведет выездное заседание на военной базе в рамках слушаний по делу о сбитом в небе Украины «Боинге».

Стороны намерены вновь изучить обломки потерпевшего крушение летом 2014 года лайнера. Они вместе с общей реконструкцией самолета находятся на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн. Посетить ее потребовали как прокуратура, так и адвокаты одного из обвиняемых по делу о сбитом «Боинге» Олега Пулатова.

После изучения обломков суд возобновит слушания 7 июня. Причем в этот день, как ожидается, начнется рассмотрение дела по существу. Как отметил судья, основных вопроса будет три: был ли сбит малазийский «Боинг» из зенитного ракетного комплекса «Бук», была ли выпушена ракета из района, который контролировался самопровозглашенной Донецкой народной республикой, и причастны ли к этому четверо обвиняемых. Речь идет о бывшем министре обороны сепаратистов Игоре Гиркине, известном как Стрелков, а также его подчиненных Леониде Харченко, Сергее Дубинском и Олеге Пулатове. Все они свою вину не признают, при этом в процессе в Гааге никто из них лично не участвует, а адвокатами представлен только Пулатов.

По версии международной следственной группы, «Боинг» в небе над Донбассом был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской воинской части под Курском. Москва свою причастность к трагедии отрицает. В результате крушения лайнера погибли почти 300 человек.