В Великом Новгороде сегодня пройдут сразу два суда по делу политика Юлии Галяминой. Она была арестована на семь суток после организации съезда муниципальных депутатов. О заседаниях «Эху» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Галямину ранее признали виновной в неповиновении сотруднику полиции. По версии силовиков, она отказалась прекратить мероприятие для проверки соблюдения санитарных норм. Еще нескольким участникам съезда назначили штрафы и обязательные работы.

Съезд решили провести в ответ на силовой разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве. В преддверии мероприятия новгородского губернатора обвинил в попытке сорвать встречу. В регионе внезапно были ужесточены коронавирусные ограничения и ограничена численность частных публичных мероприятий.