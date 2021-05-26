Новая газета: Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков

Задержанную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу, как пишет «Новая газета», подозревают в организации массовых беспорядков. Источник издания, знакомый с материалами дела, рассказал, что девушку допросили в присутствии дежурного адвоката в Главном следственном управлении. После этого ее перевели в СИЗО КГБ. В случае, если ее статус сменится на обвиняемую, Сапеге грозит до 15 лет колонии.

Накануне провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео на котором она призналась в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков. В это не верит ее мать Анна Дудич.

Дудич намерена сегодня лететь в Минск.

Сапега была задержана вместе с другом – сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске. Из-за инцидента многие страны ЕС закрыли небо для белорусских перевозчиков и пригрозили ввести санкции.