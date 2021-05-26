Компания «Сухой» создает первый российский однодвигательный сверхзвуковой истребитель-«невидимку»

В проекте планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейшую силовую установку, радиопоглощающее покрытие, бортовое радиоэлектронное оборудование и комплекс вооружения – об этом со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас в мире широко применяются однодвигательные истребители – они дешевле и проще в производстве и эксплуатации, однако менее надежны и могут нести небольшую боевую нагрузку. Все российские истребители оснащены двумя двигателями.