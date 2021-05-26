МВД Бельгии сообщило о масштабной кибератаке на собственные серверы

Как сообщает телеканал RTBF со ссылкой на представителя ведомства, хакеры стремились получить доступ к конфиденциальным данным. Источник утверждает, что атака была настолько серьезной, что, как считают правоохранители, могла быть организована только иностранным государством. Речь может идти о шпионаже.

Следы атаки обнаружили в марте, а сама попытка взлома относится еще к 2019 году. В бельгийском Центре кибербезопасности пока затрудняются сказать, произошла ли утечка информации.