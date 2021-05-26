Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись в море

Как сообщает агентство «Киодо», при этом японское судно перевернулось, а члены экипажа оказались в воде. Всех удалось поднять на палубу, однако трое погибли. В морском спасательном координационном центре агентству «Интерфакс» рассказали, что судно следует для разбирательства в японский порт. Инцидент произошел у побережья острова Хоккайдо. Столкновение произошло в условиях плохой видимости, другие обстоятельства ЧП пока не приводятся.