Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись в море

Как сообщает агентство «Киодо», при этом японское судно перевернулось, а члены экипажа оказались в воде. Всех удалось поднять на палубу, однако трое погибли. В морском спасательном координационном центре агентству «Интерфакс» рассказали, что судно следует для разбирательства в японский порт. Инцидент произошел у побережья острова Хоккайдо. Столкновение произошло в условиях плохой видимости, другие обстоятельства ЧП пока не приводятся.
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