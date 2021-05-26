Судебные приставы снова пришли в московское бюро «Радио Свобода»

Как сообщает само издание, они возбудили новые исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного агента – «Радио Свобода» попала в соответствующий список в прошлом году.

Отмечается, что штрафы предлагают оплатить банковским переводом при этом счета компании в середине мая были арестованы. Общая сумма штрафов по уже вынесенным решениям превышает 80 миллионов рублей.

«Радио Свобода» обратилось в ЕСПЧ с иском против российских властей.