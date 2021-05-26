РФПИ и партнеры вложили четверть миллиарда долларов в онлайн-кинотеатр ivi

Среди инвесторов — ВТБ Капитал, компания бизнесмена Романа Абрамовича и суверенные фонды Ближнего Востока – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. В сентябре 2019 года РФПИ и другие участники вкладывали в компанию 40 миллионов долларов – об этом писала газета РБК.

ivi – крупнейший российский онлайн-кинотеатр. По некоторым подсчетам, его доля на рынке превышает 30%. С прошлого года в прессе периодически появлялась информация о подготовке компании к выходу на американскую биржу.