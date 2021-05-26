РЖД сдвинуло сроки запуска беспилотных электропоездов

Они начнут курсировать по Московскому центральному кольцу в 2024 году, сказал глава компании Олег Белозеров. Его слова приводит газета РБК. Ранее планировалось запустить их к 2021-му.

РЖД работает над внедрением концепции беспилотного движения в своей сети вот уже несколько лет. Первый поезд «Ласточка» такой модификации должны получить уже к концу этого года, а сертифицировать – в следующем. Предполагается, что беспилотные составы будут перевозить пассажиров МЦК с интервалом три минуты – сейчас этот показатель минимум четыре минуты.