Министерство природных ресурсов собирает предложения на что потратить штраф, выплаченный «Норникелем»

Глава ведомства Александр Козлов в интервью агентству ТАСС сказал, что президент поручил направить средства на экологию, однако их нельзя реализовать по принципу «быстрее потратить» — сейчас, по словам министра, запрошены предложения у региональных властей и экспертов на этот счет.

За разлив топлива в прошлом году «Норникель» заплатил штраф в 146 миллиардов рублей. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что компенсацию направили на экологические проекты в Сибири.