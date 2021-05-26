Из разыскной базы МВД исчезла запись о Светлане Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, которую оппозиция считает победителем выборов, находилась в этом списке с октября прошлого года. Об этом пишет газета «Собеседник». Издание также отмечает, что недавно Тихановская пролетала над Минском тем же маршрутом, что и задержанный на днях сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, но тогда самолет благополучно приземлился в Вильнюсе.

В России на Тихановскую не заводили уголовные дела, однако она попала в разыскную базу на основании инструкции о взаимодействии Союзных государств. В Белоруссии ее обвиняют в призывах к насильственному свержению конституционного строя.