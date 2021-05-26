Японская газета «Асахи» — официальный партнер Игр в Токио – призвала отменить Олимпиаду

Издание публично обратилось к премьер-минстру страны с просьбой спокойно оценить ситуацию и принять соответствующее решение. Редакция обращает внимание, что на время мероприятия в страну приедут более 90 тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц. При этом режим чрезвычайной ситуации в Токио наверняка будет продлен, а проведение Олимпиады создаст риски для здоровья и системы здравоохранения.

Игры должны были пройти в Токио еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии. Опрос, проведенный «Асахи», показал, что большинство японцев выступают против проведения спортивного мероприятия этим летом.