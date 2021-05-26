Британские, немецкие и нидерландские велосипедисты не приедут на Чемпионат Европы в Минск

О решении национальных федераций сообщает телерадиокомпания «Би-би-си». Причиной называется задержание белорусскими силовиками сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

После инцидента с пассажирским самолетом, вынужденным экстренно сесть в аэропорту Минска, многие страны ЕС ограничили полеты белорусских авиакомпаний, а европейские перевозчики стали облетать территорию страны.