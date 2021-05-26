Сотрудников независимого белорусского издания tut.by отпустили после допросов

У Дениса и Али Бураковских, задержанных накануне, взяли подписку о неразглашении. Об этом говорится в сообщении Белорусской ассоциации журналистов. Также отпустили сотрудников tut.by Анастасию Прудникову и Максима Пушкина. Накануне у них дома прошел обыск, силовики изъяли технику. При этом в СИЗО и под домашним арестом все еще находятся полтора десятка журналистов и руководителей издания – сообщает агентство ТАСС, Белорусские правозащитники признали из политзаключенными.

О возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании стало известно на прошлой неделе. Им вменяют налоговые нарушения. На фоне преследования власти заблокировали доступ к сайту.