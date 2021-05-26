«Газпром» досрочно завершил профилактику и возобновил поставки в Турцию по «Голубому потоку»

Газопровод был остановлен 12 мая и не работал почти две недели. Как отмечается в сообщении компании, поставщики учитывали профилактические работы в своих планах.

Турция получает российский газ по двум трубопроводам –помимо «Голубого потока» это «Турецкий поток», построенный недавно взамен украинского транзита. Оперативные данные, на которые ссылается агентство «Интерфакс», свидетельствуют, что в первые четыре месяца этого года обе магистрали работали почти с полной загруженностью.