Посольство Чехии в Москве к концу месяца уволит почти 80 сотрудников из числа россиян

Большинство из них уже получили соответствующее уведомление. Об этом сказала представитель МИД Чехии. Сокращение затронет в том числе и сотрудников «Чешского дома», выполняющего функции культурного центра республики в Москве. Из-за этого там прекратит работать гостиница и ресторан.

Москва и Прага обменялись высылками дипломатов на фоне скандала, связанного с обвинениями в адрес российских спецслужб о причастности к взрывам на чешском военном складе. Позже российская сторона включила Чехию в перечень недружественных государств и ограничила число сотрудников, которое может нанимать посольство республики из числа тех, кто находится в России.