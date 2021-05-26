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03:08, 26 мая 2021

В США созвали большую коллегию присяжных для рассмотрения дела Дональда Трампа

Жюри должно решить, предъявлять ли обвинение экс-главе Белого дома и руководителем его структур в рамках расследования возможных финансовых нарушений. Об этом пишет газета The Washington Post. Сам экс-президент ранее отрицал какие-либо нарушения и называл преследование политически мотивированным.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк ведет дело с 2019 года. Оно было заведено после того, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил Конгрессу, что завышал и занижал стоимость активов, чтобы заключать более выгодные сделки и при этом снижать сумму налога.


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