«Газпром» хочет построить в Санкт-Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

Как говорится в телеграм-канале компании, предполагается, что высота здания под названием «Лахта-центр 2» составит 703 метра, а обзорная площадка будет располагаться на высоте в 590 метров. Проект должен стать «органичным продолжением архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства». Во сколько обойдется возведение небоскреба – не уточняется.

Самым высоким зданием в мире сейчас считается башня Бурдж-Халифа в Дубае высотой 828 метров.