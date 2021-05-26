РЖД планирует сменить концепцию вагонов-ресторанов

Их могут оставить только в туристических и фирменных поездах. Об этом сказал глава холдинга Олег Белозеров, добавивший, что воспринимает вагоны-рестораны как «нечто дорогостоящее». По его словам, пассажиры поездов дальнего следования должны иметь несколько вариантов при выборе услуг питания. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Так в РЖД уже разработали и запустили линейку продуктовых наборов, которые тестируют на некоторых маршрутах. В компании также думают о новом типе вагонов, где пассажиры могли бы разогреть блюда быстрого приготовления.