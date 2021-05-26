В Московской области на предприятиях, где от коронавируса привились хотя бы 60% сотрудников, смягчили санитарные меры

Это следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, на которое ссылается газета «Коммерсант». Послабление заключается в том, что такие компании не будут проверять каждые две недели на наличие инфекции – эта мера была введена еще год назад. В начале этого месяца глава региона сказал, что ситуация с уровнем заболеваемости в Подмосковье стабилизировалась.
2021-05-26T02:06:22+03:00
2021-05-26T02:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 26 мая 2021
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