Врачи запретили экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных процессах

Медики в СИЗО «Лефортово» считают, что состояние здоровья бывшего чиновника не позволяет ему присутствовать на слушаниях даже по видеосвязи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката. Он рассказал, что после выписки из больницы «Матросской тишины», Фургал находился в санчасти «Лефортово» и в ближайшее время планируется проведение полного медицинского обследования. При этом, по словам защитника, вопрос об участии бывшего главы региона в ближайшем заседании по жалобе на продление ареста, «остается открытым».

Фургала обвиняют в организации убийства, произошедшего более 15 лет назад.