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02:05, 26 мая 2021

«Новая газета»: задержанную в Белорусссии россиянку Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков

Источник издания, знакомый с материалами дела, рассказал, что девушку допросили в присутствии дежурного адвоката в Главном следственном управлении. После этого ее перевели в СИЗО КГБ. В случае, если ее статус сменится на обвиняемую, Сапеге грозит до 15 лет колонии.
Накануне провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео на котором она призналась в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков. Семья настаивает, что Сапега не занималась политикой и не участвовала в акциях протеста, прошедших в Белоруссии после президентских выборов.


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