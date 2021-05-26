«Новая газета»: задержанную в Белорусссии россиянку Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков

Источник издания, знакомый с материалами дела, рассказал, что девушку допросили в присутствии дежурного адвоката в Главном следственном управлении. После этого ее перевели в СИЗО КГБ. В случае, если ее статус сменится на обвиняемую, Сапеге грозит до 15 лет колонии.

Накануне провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео на котором она призналась в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков. Семья настаивает, что Сапега не занималась политикой и не участвовала в акциях протеста, прошедших в Белоруссии после президентских выборов.