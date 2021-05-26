УЕФА завел дело против футбольных клубов, отказавшихся покинуть Суперлигу

Дисциплинарное производство возбуждено в отношении испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса» — об этом сообщает пресс-служба организации. Их подозревают в возможном нарушении нормативно правовой базы УЕФА. Дополнительную информацию пообещали предоставить позже.

12 европейских грандов объявили о создании нового закрытого турнира в конце апреля, однако на фоне угроз санкций со стороны ФИФА и УЕФА, а также протеста болельщиков, Суперлига вскоре потеряла большинство членов.