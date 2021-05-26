Европейские блогеры получили от PR-агентства, связанного с Россией, предложение рассказать о смертях от вакцины Pfizer

Как пишет британская газета The Guardian, к блогерам обратились представители компании Fazze – сейчас ее сайт уже недоступен, а страница в инстаграм закрыта. В публикациях должно было говориться о том, что уровень смертности среди тех, кто привился препаратом от Pfizer в три раза выше, чем у вакцинировавшихся AstraZeneca.

Издание со ссылкой на данные социальной сети LinkedIn утверждает, что Fazze основал российский предприниматель. Агентство связано с холдингом Adnow International, который создал бизнесмен Владимир Башкин.