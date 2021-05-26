Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса учителей и врачей

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ, прививку могут внести в Национальный календарь профилактических прививок и тогда она станет обязательной для представителей социально значимых профессий.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса решили ввести власти Якутии. Согласно постановлению главного санитарного врача республики, тем, кто откажется, грозит не допуск на работу.