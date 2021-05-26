Берлин, по сведениям прессы, не спешит запрещать полеты «Белавиа», чтобы оппозиционеры успели покинуть Белоруссию

Журнал «Шпигель» приводит слова источника в правительстве Германии, который высказал мнение, что Франция «слишком поторопилась». Накануне Париж отказался принимать рейсы белорусских авиакомпаний после того, как соответствующую рекомендацию принял саммит ЕС. Позже аналогичные меры приняли и многие другие европейские государства.

Поводом стала вынужденная посадка в Минске пассажирского лайнера, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка – россиянка Совья Сапега, находившиеся на борту, были задержаны.