Джо Байден выразил уверенность, что трубопровод продолжат строить, так как он уже практически завершен, а ограничительные меры станут помехой для отношений Соединенных Штатов с Европой – слова главы Белого дома приводит агентство Блумберг.
Из-за американских санкций, введенных в конце 2019 года, иностранные подрядчики были вынуждены прекратить работу над «Северным потоком 2». Позже Россия начала достраивать проект собственными силами.
По двум ниткам трубопровода, проложенного через Балтийское море, из России в Германию ежегодно можно будет поставлять 55 миллиардов кубометров газа.
Президент США счел контрпродуктивными санкции против «Северного потока 2»
Джо Байден выразил уверенность, что трубопровод продолжат строить, так как он уже практически завершен, а ограничительные меры станут помехой для отношений Соединенных Штатов с Европой – слова главы Белого дома приводит агентство Блумберг.