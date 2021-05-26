В московском метро практически перестали дублировать объявления на английском языке

В руководстве подземки сказали агентству «Москва», что это сделано по просьбам пассажиров. Объем информации решено уменьшить, чтобы люди могли слышать только самые важные сообщения о работе транспорта. При этом вся важная информация, продублированная на английский язык, остается, добавили в администрации. Интернет-издание «Открытые медиа» писало, что на пяти линиях подземки перестали объявлять станции на английском языке. Это случилось на Кольцевой, серой, синей, салатовой и оранжевой ветках.