В московском метро практически перестали дублировать объявления на английском языке

В руководстве подземки сказали агентству «Москва», что это сделано по просьбам пассажиров. Объем информации решено уменьшить, чтобы люди могли слышать только самые важные сообщения о работе транспорта. При этом вся важная информация, продублированная на английский язык, остается, добавили в администрации. Интернет-издание «Открытые медиа» писало, что на пяти линиях подземки перестали объявлять станции на английском языке. Это случилось на Кольцевой, серой, синей, салатовой и оранжевой ветках.
2021-05-26T00:15:54+03:00
2021-05-26T00:15:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:15, 26 мая 2021
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