По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. При запросе любой из провинций время может быть продлено еще на пять часов.

Востоковед Елена Супонина сказала «Эху Москвы», что выборы наверняка выиграет действующий президент Башар Асад и, очевидно, запад отказался от его смещения.

Скорее всего выборы не пройдут на севере страны, в частности, в провинции Идлиб, где находится оппозиция, и на востоке Сирии, где ситуацию контролируют курды, уточнила Елена Супонина.

США и их европейские союзники не считают предстоящие выборы в Сирии честными и свободными. Министры иностранных дел Франции, ФРГ, Италии, Великобритании и госсекретарь США осудили решение провести голосование. Они считают, что это сделано без учета условий, которые были обозначены в резолюции Совета безопасности ООН. Они согласились с теми сирийцами, в том числе представителями оппозиции, которые считают предстоящие выборы незаконными.