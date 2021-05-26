Налоговая инспекция заблокировала счета компании-владельца ресторана «Армения» в Москве

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа». Именно это заведение полтора года назад отсудило почти 250 тысяч рублей у Алексея Навального и его соратников из-за несогласованной акции протеста. По сведениям издания, в прошлом году доход ресторана упал в четыре раза. Несмотря на то, что он расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, заведение заработало лишь чуть более 12 миллионов рублей. Представитель «Армении» эту информацию комментировать отказался.