Арестованную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу, по некоторым данным, подозревают в организации массовых беспорядков

Как рассказал «Новой газете» источник, знакомый с материалами дела, нак5ануне Сапегу допросили в присутствии дежурного адвоката. После этого ее перевели из изолятора на улице Окрестина в СИЗО КГБ.

Между тем, накануне один из провластных белорусских каналов опубликовал видео, на котором сама Сапега говорит, что она координировала работу проекта по публикации личных данных белорусских силовиков. В это не верит ее мать Анна Дудич.

В российском посольстве накануне сказали, что сотрудник дипмиссии посетил арестованную. Софья Сапега не жаловалась на условия содержания.