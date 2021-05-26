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00:07, 26 мая 2021

Арестованную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу, по некоторым данным, подозревают в организации массовых беспорядков

Как рассказал «Новой газете» источник, знакомый с материалами дела, нак5ануне Сапегу допросили в присутствии дежурного адвоката. После этого ее перевели из изолятора на улице Окрестина в СИЗО КГБ.

Между тем, накануне один из провластных белорусских каналов опубликовал видео, на котором сама Сапега говорит, что она координировала работу проекта по публикации личных данных белорусских силовиков. В это не верит ее мать Анна Дудич.

В российском посольстве накануне сказали, что сотрудник дипмиссии посетил арестованную. Софья Сапега не жаловалась на условия содержания.


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