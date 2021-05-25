В африканском государстве Мали произошел уже второй за год переворот

Военные арестовали временного президента страны, главу правительства и министра обороны. Сейчас они находятся на одной из армейских баз. Власть перешла к вице-президенту, который объяснил произошедшее тем, что арестованные нарушили договоренности переходного периода, — передает агентство Франс Пресс. Участники переворота также заверили, что парламентские и президентские выборы в Мали пройдут в следующем году. До этого переворот в стране произошел в августе прошлого года после массовых протестов против коррупции и результатов парламентских выборов.