Об этом передает агентство «Интерфакс». По словам представителей регионального управления ФСИН, около 30 человек отказались от медицинской помощи. Они вывели из строя камеры видеонаблюдения, которые были установлены в помещениях. Причиной недовольства, по словам руководства управления, стали обыски в камерах и требования о получении посылок и передач сверхустановленного лимита. К этому часу, заверили в ведомстве, лечебно-исправительное учреждение в городе Балашове функционирует в штатном режиме. Родственники осужденных, как пишет интернет-издание «Медиазона», подтверждают, что недовольство связано с тем, что в камерах сыро, бегают крысы, а самих заключенных вынуждают ходить в баню вместе с больными туберкулезом.
Заключенные в больнице одной из колоний Саратовской области объявили голодовку
Об этом передает агентство «Интерфакс». По словам представителей регионального управления ФСИН, около 30 человек отказались от медицинской помощи. Они вывели из строя камеры видеонаблюдения, которые были установлены в помещениях. Причиной недовольства, по словам руководства управления, стали обыски в камерах и требования о получении посылок и передач сверхустановленного лимита. К этому часу, заверили в ведомстве, лечебно-исправительное учреждение в городе Балашове функционирует в штатном режиме. Родственники осужденных, как пишет интернет-издание «Медиазона», подтверждают, что недовольство связано с тем, что в камерах сыро, бегают крысы, а самих заключенных вынуждают ходить в баню вместе с больными туберкулезом.