В структурах управления делами президента не уволили людей, которые регистрировались на сайте в поддержку Навального

В структурах управления делами президента не стали увольнять людей, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального, — утверждает телеканал «Дождь». Журналисты поговорили примерно с сотней работников различных организаций, связанных с администрацией президента. Увольнения не коснулись также сторонников Навального, работающих в московских бюджетных учреждениях «Жилищник», «Гормост» и «Автодор». Ранее «Дождь» рассказал о массовых увольнениях за регистрацию на сайте в поддержку Навального, которые проходили в департаменте транспорта и подведомственных структурах. Работники этих предприятий утверждали, что начальство требовало от них написать заявление об уходе по собственному желанию. В противном случае грозили уволить по статье о нарушениях на рабочем месте.

