Следственный комитет отказался возбуждать дело об отравлении политика Владимира Кара-Мурзы-младшего

Представители московского управления ведомства не нашли здесь события преступления, — рассказал адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров. В начале года политик потребовал возбудить уголовное дело после публикации расследования интернет-издания «Инсайдер» и группы Bellingcat о возможной причастности сотрудников ФСБ к двум попыткам отравления Кара-Мурзы. В первый раз его госпитализировали в 2015-ом году, потом в начале 2017-го. В обоих случаях говорилось о признаках отравления.

