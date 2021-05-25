Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США

Там приветствовали решение двух стран о проведении встречи, передает агентство ТАСС. Сегодня в Белом доме и Кремле объявили о том, что переговоры президентов двух страна состоятся в Женеве 16 июня. Детали встречи еще обсуждаются, отметили в Москве.