Штаб-квартира ООН в Женеве готова оказать поддержку саммиту России и США

Там приветствовали решение двух стран о проведении встречи, передает агентство ТАСС. Сегодня в Белом доме и Кремле объявили о том, что переговоры президентов двух страна состоятся в Женеве 16 июня. Детали встречи еще обсуждаются, отметили в Москве.
2021-05-25T23:02:03+03:00
2021-05-25T23:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 25 мая 2021
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