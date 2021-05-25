Футбольная национальная лига России предложила объединиться с профессиональной футбольной лигой

Ранее с такой инициативой выступили ряд клубов, — сказали в руководстве ФНЛ. Там ожидают, что их предложения совет профессиональной футбольной лиги обсудит уже завтра. В ФНЛ соревнуются клубы первого дивизиона, в ПФЛ – второго.