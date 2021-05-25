В Чехии в отставку ушел уже четвертый с начала пандемии коронавируса министр здравоохранения

Петр Аренбергер занимал этот пост около полутора месяцев. Официально причиной отставки стали обвинения в неверно заполненных налоговых декларациях. В то же время, в правительстве Чехии считают, что главной причиной ухода главы Минздрава стало давление на него и его семью. Минувшей осенью один министр здравоохранения был вынужден уйти в отставку после того, как его сфотографировали в ресторане во время строгого карантина, другого министра, как передает агентство Associated Press, уволили из-за недостаточных мер по борьбе с пандемией.
2021-05-25T22:31:55+03:00
2021-05-25T22:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 25 мая 2021
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