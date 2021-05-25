Вице-губернатор Владимирской области стал фигурантом уголовного дела

Романа Годунина подозревают в попытке ограничить конкуренцию. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, — говорят в Следственном комитете. Поводом послужил контракт на строительство автодороги стоимостью более 2 миллиардов рублей. Тем временем, в руководстве регионального отделения «Единой России» уже объявили о том, что намерены приостановить членство вице-губернатора в партии. В администрации Владимирской области уголовное дело в отношении заместителя главы региона пока не комментировали.
2021-05-25T22:31:06+03:00
2021-05-25T22:47:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843944-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 25 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…