Вице-губернатор Владимирской области стал фигурантом уголовного дела

Романа Годунина подозревают в попытке ограничить конкуренцию. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, — говорят в Следственном комитете. Поводом послужил контракт на строительство автодороги стоимостью более 2 миллиардов рублей. Тем временем, в руководстве регионального отделения «Единой России» уже объявили о том, что намерены приостановить членство вице-губернатора в партии. В администрации Владимирской области уголовное дело в отношении заместителя главы региона пока не комментировали.