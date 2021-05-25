Судебные приставы возбудили новые исполнительные производства против «Радио Свобода»

Во вторник сорудники ведомства снова пришли в московскую редакцию радио. Они предоставили документы о необходимости выплатить штрафы за нарушение закона об «иностранных агентах». «Радио Свобода» подчеркивает, что оплатить штрафы предлагается при помощи банковского перевода, но все счета редакции арестованы. Российские власти считают «Радио Свобода» иностранным агентом.